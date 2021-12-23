GÜNDEM ÖZETİ / 24 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Kongre Merkezi'nde "İYİ Kalkınma Kongresi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

2- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Pendik STK toplantısına katılacak.

(İstanbul/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaretlerde bulunacak, sektör toplantısına iştirak edecek.

(Zonguldak/10.15-14.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ziyaretlerde bulunacak, Kardemir Kavşağı Projesi'ni inceleyecek, Safranbolu eski çarşı esnafıyla bir araya gelecek, Filyos - 5. Köprüsü'nde inceleme ve basın açıklaması yapacak.

Karaismailoğlu, Platin dergisince düzenlenen Platin Global 100 Ödülleri 2021 törenine katılacak.

(Karabük/10.30-15.30/İstanbul/20.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

4- TÜİK, "İş gücü Maliyeti İstatistikleri, 2020" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Enez Fatih Camisi'nin açılışını yapacak, cuma hutbesini irat edecek.

(Edirne/13.20)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'de 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son haftası başlayacak; Altınordu- Beypiliç Boluspor, Adanaspor-Kocaelispor maçları yapılacak.

(İzmir/16.30/Adana/19.00)

2- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final turu Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto ve Halkbank- Arkas Spor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/12.00/Ankara/13.30)

3- Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yapılacak.

(İstanbul/14.00)

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