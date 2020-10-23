GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ekim 2020

23.10.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ekim 2020, System.String[]

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.??

(Bakü)??

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

???(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da Valiliği ziyaret edecek, olimpik yüzme havuzu temel atma, Selçuklu Belediyesi tarafından 4 okula yaptırılan spor salonlarının toplu açılış ve Konya 2021 Genel Koordinatörlük Hizmet Binası'nın açılış törenleri ile Konya 2021 Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Konya/13.30-16.20)

2- Süper Lig'in 6. haftasına Gaziantep FK- İttifak Holding Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Galatasaray ve Medipol Başakşehir-Frapot TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/16.00/Erzurum/İstanbul/19.00)

3- TFF 1. Lig'in 7. haftası Ümraniyespor- Altınordu, Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/Samsun/19.00)

4- Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1. haftadan ertelenen Bayburt Özel İdare- Elazığspor, 2. haftadan ertelenen Kırşehir Belediyespor- Etimesgut Belediyespor maçları yapılacak.

(Bayburt/Kırşehir/14.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ, HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Türk Telekom, Pınar Karşıyaka- Darüşşafaka Tekfen ve Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/13.00/Afyonkarahisar/15.15/İzmir/17.30/İstanbul/20.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasına OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Nesibe Aydın-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Samsun Canik Belediyespor, Galatasaray-BOTAŞ ve İzmit Belediyespor- Çankaya Üniversitesi maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/16.00/Adana/14.00/İstanbul/Kocaeli/16.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Sarıyer Belediyespor, VakıfBank- Fenerbahçe Opet, Karayolları-Çan Gençlik Kalespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor- PTT maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Ankara/15.30/Aydın/15.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftası iki maçla sona erecek.

9- Fenerbahçe ve Galatasaray Kulüplerinin divan kurulu toplantıları çevrim içi gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30/13.30)

10- Türkiye Ferdi Kros Şampiyonası, kadın ve erkeklerde 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde yapılacak.

(Denizli/10.30-12.10)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Dağlık Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan, Ateşkes, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ekim 2020 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren: Aday olmayı düşünmüyorum İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek Sahte içki faciasının vahametini gözler önüne seren olay! Çay termosuyla alkol satıyormuş Paşinyan'dan gerilimi artıracak çıkış: Dağlık Karabağ'a Rus barış gücünün yerleştirilmesine razıyız Öldü denilerek morga kaldırılan bebeğin yaşadığı ortaya çıktı Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu "Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Dünya Sağlık Örgütü, kuzey yarımküredeki vaka artışıyla ilgili liderlere Dünya Sağlık Örgütü, kuzey yarımküredeki vaka artışıyla ilgili liderlere "acil eylem" çağrısında bulundu         
23:24
Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu         
22:55
ABD'den S-400 testi için Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Başka işbirliklerine engel olmaya devam ediyor ABD'den S-400 testi için Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Başka işbirliklerine engel olmaya devam ediyor         
21:57
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki gösterdi: Şiddetle kınıyorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki gösterdi: Şiddetle kınıyorum         
21:49
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi         
19:12
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada         
16:48
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 00:09:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ekim 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei