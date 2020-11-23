GÜNDEM ÖZETİ / 24 KASIM 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 24 KASIM 2020

23.11.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 24 KASIM 2020, System.String[]

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyorTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da görev yapan öğretmenler ile "24 Kasım Öğretmenler Günü" buluşmasında on-line olarak bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da görev yapan öğretmenler ile "24 Kasım Öğretmenler Günü" buluşmasında on-line olarak bir araya gelecek.

(TBMM/11.00)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, "Öğretmen Yetiştirmenin Dünü Bugünü Yarını" konulu panele katılacak, 81 il temsilcisi öğretmenlerle video konferans ile buluşacak.

(Ankara/08.50/10.00/14.00)

2- CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremin ardından inşasına başlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunacak, Valilikte koordinasyon toplantısına katılacak.

(Elazığ/11.30/15.30)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 bütçeleri ele alınacak.

KİT Komisyonunda, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü hesapları görüşülecek.

(TBMM/15.00/10.00/15.30)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçu yönünden Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

(Ankara/10.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Erzincan'da yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin protokol imzalayacak.

(Ankara/11.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesi E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak. Medipol Başakşehir, H Grubu'nda deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak.

(Manchester/23.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak 4. eleme turu müsabakaları başlayacak; Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Kırşehir Belediyespor'u, Yukatel Denizlispor, Turgutluspor'u, Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor'u, Fenerbahçe de Sivas Belediyespor'u konuk edecek.

(Ankara/13.00/Denizli/15.00/İstanbul/17.00/21.00)

Kupada TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor, Kahramanmaraşspor'la, Ankaraspor, Muğlaspor'la, Giresunspor, Niğde Anadolu FK'yle, Adanaspor, Sakaryaspor'la ve Bursaspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

(Bolu/Ankara/Giresun/14.30/Adana/Bursa/19.00)

4- Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 6. haftadan ertelenen Ofspor- Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3. Grup'ta 8. haftadan ertelenen Karşıyaka-Arhavispor karşılaşmaları oynanacak.

(Trabzon/İzmir/13.00)

5- Voleybolda 2020-2021 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk ayak maçları Bulgaristan'da başlayacak. Ligde mücadele eden Türk takımlarından VakıfBank, ilk maçında Polonya'nın LKS Commercecon takımıyla karşılaşacak.

(Filibe/19.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol ve Tokat Belediye Plevne- Sorgun Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/17.00/Tokat/17.30)

7- Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Fransa'nın Montpellier takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Montpellier/22.45)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor- Muratpaşa Belediyespor maçı yapılacak.

(Elazığ/13.00)

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Öğretmenler Günü, Mustafa Şentop, Tekirdağ, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 24 KASIM 2020 - Son Dakika


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