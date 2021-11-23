Üye Girişi
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Kasım 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Kasım 2021

23.11.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Kasım 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden öğretmenler ile TBMM Kreşi öğretmenlerini kabul edecek, Tekirdağ'da görev yapan öğretmenlerle çevrim içi bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden öğretmenler ile TBMM Kreşi öğretmenlerini kabul edecek, Tekirdağ'da görev yapan öğretmenlerle çevrim içi bir araya gelecek.

(TBMM/12.00/13.00/14.00)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanacak.

(Ankara/12.00)

Kılıçdaroğlu, eski İçişleri Bakanı, CHP Milletvekili Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(TBMM/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden öğretmenlerle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde bir araya gelecek, CSO eski binasında verilecek konseri izleyecek.

(Ankara/13.00/19.30)

2- 18. ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili, 42. Hükümet İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için cenaze töreni düzenlenecek.

(TBMM/11.00)

3- TBMM'den

İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/10.30)

Genel Kurulda, İcra İflas Kanunu'nda değişiklikleri de içeren 5. Yargı Paketi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yönetimiyle Bilişim Zirvesi "Bilişim 2023" oturumuna katılacak.

(Ankara/13.15)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile 6 aylık yatırım eğilimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00 )

3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak, 2020 yılı yenilik araştırması sonuçlarını yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan'da, Uluslararası Nizami Gencevi Forumu'na ve "Büyük Dönüş: Kültürel Canlanma" konferansına katılacak.

(Bakü)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Şampiyonalar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Hollanda'nın Ajax takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Marsilya ile yapacakları maça ilişkin soruları cevaplayacak, sarı-kırmızılı takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli ve takımdan bir futbolcu, Galatasaray maçına ilişkin Nef Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/16.15/17.00/19.00/19.30)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacakları maça ilişkin Georgios Karaiskakis Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Pire/19.30)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda, Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımıyla karşılaşacak; Galatasaray, Macaristan'ın Sopron Basket takımını konuk edecek.

(Gdynia/İstanbul/20.00)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda, Nesibe Aydın, İsrail'in Neve David Ramla takımını, B Grubu'nda Elazığ İl Özel İdare, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini konuk edecek.

(Ankara/16.30/Elazığ/18.30)

6- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonalar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Vero Volley Monza takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı finaller turunun rövanşında, Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

8- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller rövanşında, Nilüfer Belediyespor, Litvanya'nın TK Kaunas VDU takımıyla iç sahada karşılaşacak; Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bosna Hersek'in OK Gacko takımıyla deplasman mücadelesine çıkacak.

(Bursa/18.00/Gacko/21.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında, Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor maçı yapılacak.

(Muğla/18.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Öğretmenler Günü, Mustafa Şentop, Tekirdağ, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 24 Kasım 2021 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinden üzen haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu 00:00 Barış Pınarı bölgesinden üzen haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 11:33 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar 11:21 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar

Son Dakika Haberleri
00:42 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kavga! AK Parti ve CHP üyelerini ayırmak için araya Mansur Yavaş girdi
00:24 Eşiyle barışmak için köprüye çıkıp intihara kalkıştı! Karısı olay yerine gelmek istemedi
00:09 Hacze gelen avukatı öldüren zanlıdan "Neden silah taşıyorsun?" sorusuna şaşırtan cevap: Karadenizliyiz, silahı severiz
00:07 Emre Belözoğlu, ''Alex mi Hagi mi?'' sorusunu cevapladı! "Türk futbol tarihinin en iyisi" diyerek net konuştu
00:04 Kıyafeti yüzünden şiddet görmüştü! Genç kızdan 10 gündür haber alınamıyor
00:02 Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz açıklaması
00:00 Barış Pınarı bölgesinden üzen haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu
23:59 Bayern Münih, Ukrayna'da turladı! Lucescu'nun öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nden ayrıldı
23:57 Demet Akalın'ın "Onun dizisini Hira bile izlemiyor" dediği Aleyna Tilki'den cevap: Nefret kimseyi beslemez
23:13 Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde tur biletini garantiledi! Ronaldo kariyerinde topu 799. kez filelere gönderdi
Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz açıklaması Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz açıklaması         
00:02
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 01:10:44. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 24 Kasım 2021 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement