GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mart 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mart 2020

6 saat önce

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mart 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, ocak ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi bültenini yayımlayacak

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 3 yıl vadeli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Siyaset, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:02 Kaynak: AA

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