GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu resepsiyonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Anderzej Duda onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

(Ankara/ 17.00/18.30)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, videokonferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefat eden Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in kabrini ziyaret ederek, ailesine taziyede bulunacak. Akşener, Uluborlu ilçe esnafını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Isparta/13.30/15.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi" tanıtım webinarına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çankırı Valiliğini, Belediye Başkanlığını, Çevre Yolu Şantiyesini ve AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret edecek, Korgun - Kurşunlu Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak, Kurşunlu Belediye Başkanlığına, Çerkeş Belediye Başkanlığına, Orta Belediye Başkanlığına ve Şabanözü Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Çankırı/10.30/11.15/12.00/14.00/15.00/15.30/16.30/17.15/18.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Forum İstanbul konferanslarının 20'ncisi "Yarını Anlamak" ana temasıyla çevrim içi olarak başlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

2- AB ülkelerinin liderleri, yüz yüze yapılacak zirve toplantısında bir araya gelecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya/18.30)

2- Futbolda Misli.com 2. Lig'e yükselecek son iki takımın belli olacağı Misli.com 3. Lig play-off final maçlarında Bucaspor 1928 ile İskenderun, Isparta 32 Spor ile de Bursa Yıldırımspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Eskişehir/20.00)

3- Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final rövanşında Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor ve Sakaryaspor- Kırşehir Belediyespor maçları yapılacak ve finalistler belli olacak.

(Trabzon/16.00/ Sakarya/20.00)

4- 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarına hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek. Antrenman öncesi röportaj etkinliği olacak.

(İstanbul/18.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İzmir/19.30)

6- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Spor Toto, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Ankara/15.00)

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