GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2021

23.05.2021 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu resepsiyonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Anderzej Duda onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu resepsiyonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Anderzej Duda onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

(Ankara/ 17.00/18.30)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, videokonferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefat eden Isparta İl Başkanı Mustafa Şimşek'in kabrini ziyaret ederek, ailesine taziyede bulunacak. Akşener, Uluborlu ilçe esnafını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Isparta/13.30/15.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi" tanıtım webinarına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çankırı Valiliğini, Belediye Başkanlığını, Çevre Yolu Şantiyesini ve AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret edecek, Korgun - Kurşunlu Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak, Kurşunlu Belediye Başkanlığına, Çerkeş Belediye Başkanlığına, Orta Belediye Başkanlığına ve Şabanözü Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Çankırı/10.30/11.15/12.00/14.00/15.00/15.30/16.30/17.15/18.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Forum İstanbul konferanslarının 20'ncisi "Yarını Anlamak" ana temasıyla çevrim içi olarak başlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

2- AB ülkelerinin liderleri, yüz yüze yapılacak zirve toplantısında bir araya gelecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya/18.30)

2- Futbolda Misli.com 2. Lig'e yükselecek son iki takımın belli olacağı Misli.com 3. Lig play-off final maçlarında Bucaspor 1928 ile İskenderun, Isparta 32 Spor ile de Bursa Yıldırımspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Eskişehir/20.00)

3- Futbolda Misli.com 2. Lig play-off yarı final rövanşında Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor ve Sakaryaspor- Kırşehir Belediyespor maçları yapılacak ve finalistler belli olacak.

(Trabzon/16.00/ Sakarya/20.00)

4- 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarına hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, 2 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek. Antrenman öncesi röportaj etkinliği olacak.

(İstanbul/18.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İzmir/19.30)

6- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Spor Toto, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Ankara/15.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü, Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı, Şampiyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2021 - Son Dakika


Son Dakika

Yasak Elma'dan ayrılan Nesrin Cavadzade'den uzun zaman sonra yeni pozlar Yasak Elma'dan ayrılan Nesrin Cavadzade'den uzun zaman sonra yeni pozlar Eşinin arkadaşıyla aşk yaşayan pilotu hatası ele verdi! Eşinin arkadaşıyla aşk yaşayan pilotu hatası ele verdi! "Reklamlar sona erdi, filme devam" paylaşımını eşi gördü Komşu kadınlardan kadın öğretmene site bahçesinde dayak! O anlar kamerada Komşu kadınlardan kadın öğretmene site bahçesinde dayak! O anlar kamerada Şampiyonluk maçında Burak Yılmaz'ın yan hakeme Türkçe küfrü sosyal medyaya damga vurdu Şampiyonluk maçında Burak Yılmaz'ın yan hakeme Türkçe küfrü sosyal medyaya damga vurdu İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in uyuşturucu iddialarına yanıt: Bu kesinlikle yalandır, şiddetle reddediyoruz Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in uyuşturucu iddialarına yanıt: Bu kesinlikle yalandır, şiddetle reddediyoruz

Son Dakika Haberleri
17:42 Müşteri, "Maske takın" diye uyaran market çalışanının burnunu kırdı
17:39 Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?
17:35 Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun sosyal paylaşım sitelerindeki takipçi sayısı yarım milyarı aştı
17:27 Taksim'de ekipler parfümlerini aldı, seyyar satıcı boğazına döner bıçağı dayadı
17:25 Ali Koç'un teknik direktör adayları netleşti: Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor
17:22 Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve korumasının gözaltına alındığı öğrenildi
16:55 Fenerbahçe'de Gustavo depremi: Emre Belözoğlu varsa, ben yokum!
16:51 Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı Funda Aksu, aralarında ilişki olmadığını söyledi
16:13 İtalya'da düşen teleferik nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti
15:57 Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda
Lille'in şampiyonluğu sonrası Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı Lille'in şampiyonluğu sonrası Burak Yılmaz gözyaşlarına hakim olamadı         
00:10
Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon oldu Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon oldu         
23:46
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı! Dikkat çeken sözler İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı! Dikkat çeken sözler         
23:24
Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu Burak Yılmaz, Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu         
23:14
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
Selanik göçmenleriyle ilgili kullandığı ifadelerle tepki çeken Akçakoca müftüsü açığa alındı Selanik göçmenleriyle ilgili kullandığı ifadelerle tepki çeken Akçakoca müftüsü açığa alındı         
21:15
Dört çocuk babası TIR şoförü evinde ölü bulundu Dört çocuk babası TIR şoförü evinde ölü bulundu         
20:50
Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim Halil Falyalı'nın Haluk Kırcı'yla fotoğrafları ortaya çıktı Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim Halil Falyalı'nın Haluk Kırcı'yla fotoğrafları ortaya çıktı         
20:21
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz? Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?         
17:40
Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti Hacamat faciayla bitti! Makatına çay bardağı kaçan adam, rezaleti 1 hafta sonra fark etti         
17:26
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı hayatını kaybetti Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı hayatını kaybetti         
16:37
Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı         
11:51
Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:03
Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi         
10:21
Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 00:23:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement