GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ocak 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci yazar Uğur Mumcu için düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Ankara/13.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Deprem Konutları Şantiye Alanı'nda incelemede bulunacak ve Valilik koordinasyon toplantısına katılacak.

(Elazığ/13.00/18.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 21'inci hafta mücadelesine İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Yeni Malatyaspor- Galatasaray, Yukatel Denizlispor- Fatih Karagümrük, Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor ve Beşiktaş-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/Malatya/Denizli/16.00/Gaziantep/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 18. haftasına Ankara Keçiörengücü- Beypiliç Boluspor, Tuzlaspor-Akhisarspor, Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor ve Yılport Samsunspor- Altay maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/13.30/Giresun/16.00/Samsun/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası Aliağa Petkimspor- Pınar Karşıyaka, Empera Halı Gaziantep Basketbol- Frutti Extra Bursaspor, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Fenerbahçe Beko ve TOFAŞ-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/Gaziantep/15.15/Muğla/17.30/Bursa/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/14.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası Arhavi Voleybol-Afyon Belediye Yüntaş, Spor Toto- İnegöl Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Halkbank, Altekma-Solhanspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart ve Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(Artvin/13.00/Ankara/İstanbul/14.00/İzmir/14.30/Bursa/15.00/Yozgat/16.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

7- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, 3. maçında Rusya'nın Lada takımını konuk edecek.

(Kastamonu/16.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen tek karşılaşma; Kadınlar Süper Ligi'nin 10 ve 11. haftalarından ertelenen birer maç yapılacak.

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