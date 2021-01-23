GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ocak 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ocak 2021

23.01.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ocak 2021, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci yazar Uğur Mumcu için düzenlenecek anma törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci yazar Uğur Mumcu için düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Ankara/13.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Deprem Konutları Şantiye Alanı'nda incelemede bulunacak ve Valilik koordinasyon toplantısına katılacak.

(Elazığ/13.00/18.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 21'inci hafta mücadelesine İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Yeni Malatyaspor- Galatasaray, Yukatel Denizlispor- Fatih Karagümrük, Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor ve Beşiktaş-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/Malatya/Denizli/16.00/Gaziantep/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 18. haftasına Ankara Keçiörengücü- Beypiliç Boluspor, Tuzlaspor-Akhisarspor, Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor ve Yılport Samsunspor- Altay maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/13.30/Giresun/16.00/Samsun/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası Aliağa Petkimspor- Pınar Karşıyaka, Empera Halı Gaziantep Basketbol- Frutti Extra Bursaspor, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Fenerbahçe Beko ve TOFAŞ-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/Gaziantep/15.15/Muğla/17.30/Bursa/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/14.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası Arhavi Voleybol-Afyon Belediye Yüntaş, Spor Toto- İnegöl Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Halkbank, Altekma-Solhanspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart ve Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(Artvin/13.00/Ankara/İstanbul/14.00/İzmir/14.30/Bursa/15.00/Yozgat/16.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

7- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, 3. maçında Rusya'nın Lada takımını konuk edecek.

(Kastamonu/16.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 9. haftasından ertelenen tek karşılaşma; Kadınlar Süper Ligi'nin 10 ve 11. haftalarından ertelenen birer maç yapılacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Uğur Mumcu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ocak 2021 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yine çukura takılıp düşen Orhan Gencebay, bu kez parmağını kırdı Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu Türk gemisine Gine Körfezi'nde korsan saldırısı! 1 gemici öldürüldü, 15 gemici kaçırıldı Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti
AB'deki veri kuralları ihlali nedeniyle WhatsApp'a ağır para cezası hazırlığı AB'deki veri kuralları ihlali nedeniyle WhatsApp'a ağır para cezası hazırlığı         
23:37
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin kaptanı dehşet dolu anları anlattı Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin kaptanı dehşet dolu anları anlattı         
22:23
Yüksek gerilim hattına tırmanan şahıs, ikna edildiği sırada akıma kapılarak öldü Yüksek gerilim hattına tırmanan şahıs, ikna edildiği sırada akıma kapılarak öldü         
21:57
Son Dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in bu sezon forma giymesi için QPR ile anlaştı Son Dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in bu sezon forma giymesi için QPR ile anlaştı         
21:05
'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti 'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti         
19:47
Alman uzmandan FETÖ'nün Alman uzmandan FETÖ'nün "karanlık yapısı" konusunda uyarı: İlluminati tarikatından daha tehlikeli         
18:33
Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti         
17:00
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti         
12:20
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 00:15:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ocak 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei