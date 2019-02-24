Gündem Özeti / 24 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
1- TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanı seçimi yapılacak.
(TBMM/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, AK Parti
İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin, Beyşehir
Şehir Konağı'nın, Seydişehir
Atıksu Arıtma Tesisi'nin ve Seydişehir Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışları ile aday tanıtım programına katılacak.
(Konya/11.00-17.30)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Katerina Köşkü'nü, Ani Örenyeri'ni, Ebul Hasan Harakani Külliyesi'ni, Kars
Kalesi ve çevresini gezecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Kars/09.00-14.00)
3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Valiliğe, Belediye Başkanlığına, AK Parti İl Başkanlığına, Sosyal Gelişim Merkezi Tasarım ve Beceri Atölyesi'ne ziyarette bulunacak, Ağalar Konağı'nda milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü
Fen Lisesi'nde fen ve sosyal bilimler lisesi öğrencileriyle buluşacak.
(Kırşehir/11.15-18.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, AK Parti'nin Devrekani
, Seydiler
, Küre
ve İnebolu
ilçe seçim bürolarını ziyaret edecek, AK Parti Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş
'ın Atatürk Spor Salonu'ndaki proje tanıtım toplantısına katılacak.
(Kastamonu/13.30-19.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Venezuela
'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro
taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD
'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.
(Caracas)
2- Suriye
iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Atiker Konyaspor- İstikbal Mobilya Kayserispor
ve Galatasaray-Akhisarspor maçları oynanacak, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen Medipol Başakşehir- Bursaspor
karşılaşmasına kaldığı yerden devam edilecek.
(Ankara/13.30/Konya/16.00/İstanbul/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor
, Giresunspor- Altay
, Abalı Denizlispor-Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep- Eskişehirspor
karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(Karabük/Giresun/13.30/Denizli/Gaziantep/16.00)
3- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri ikinci tur gruplarında altıncı ve son hafta 6 karşılaşmayla başlayacak.
4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta Galatasaray- Bellona
Kayseri Basketbol, İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor, BOTAŞ- İzmit
Belediyespor, Hatay
Büyükşehir Belediyespor- Çukurova
Basketbol ve Canik
Belediyespor- Beşiktaş
maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00/16.00/Ankara/16.00/Hatay/Samsun/16.30)
5- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftası Beşiktaş- Türk Hava Yolları
ve Karayolları- Çanakkale Belediyespor
karşılaşmalarıyla sona erecek.
(İstanbul/Ankara/16.00)
6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 20. haftası Tokat
Belediye Plevne-Jeopark Kula
Belediyespor ve Arhavi
Belediyespor- İnegöl Belediyespor
müsabakalarıyla sona erecek.
(Tokat/15.30/Artvin/17.00)
7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında 6, Kadınlar Süper Lig'in 16. haftasında 2 maç yapılacak.
8- TFF
2. Lig ve TFF 3. Lig'de 23. hafta maçları tamamlanacak.
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