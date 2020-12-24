GÜNDEM ÖZETİ / 25 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 25 Aralık 2020

24.12.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 25 Aralık 2020, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 47. ölüm yılı nedeniyle Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenecek anma törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 47. ölüm yılı nedeniyle Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çevrim içi gerçekleştirilecek 397 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atama kurası törenine katılacak.

(Ankara/14.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gebze Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunacak, "Millet Bahçelerimiz Fidanlarıyla Buluşuyor" etkinliğine, İl Koordinasyon Toplantısı'na, "Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katılacak.

(Kocaeli/11.00-16.30)

3- TBMM Genel Kurulunda Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Edirne Kırklareli Yolu (İskender- Sazlıdere Varyantı) açılışını gerçekleştirecek, Uzunköprü'de basın açıklaması yapacak.

(Edirne/10.00-14.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TCMB, aralık ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, aralık ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- TFF 1. Lig'in 16. haftası Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00)

2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasından ertelenen İlbank-Eczacıbaşı VitrA maçı oynanacak.

(Ankara/14.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasından ertelenen İnegöl Belediyespor-Arhavi Voleybol karşılaşması yapılacak.

(Bursa/14.00)

4- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda A Grubu maçları Ankara, B Grubu maçları Adana, C Grubu maçları Bursa ve D Grubu maçları da Aksaray'da başlayacak.

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 10. haftadan tek maç yapılacak.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü, Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 25 Aralık 2020 - Son Dakika


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