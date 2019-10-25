GÜNDEM ÖZETİ / 25 Ekim 2019

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'da temaslarda bulunacak.

(Strazburg)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kartepe Zirvesi'ne katılacak.

(Kocaeli/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç ve İçişleri Bakanı Mevludin Nuhodziç'le görüşecek.

(Podgoritsa)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Yetenek ve Beceri Merkezi ile Bilim ve Sanat Merkezi açılışlarına katılacak.

(Sivas/11.45-18.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir Valiliğini ziyaret edecek, ETİ Maden Bor Karbür Tesisi Temel Atma Törenine katılacak.

(Balıkesir/12.30/14.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir arasında ilk seferine uğurlanması törenine katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Isparta/11.00-15.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4-TCMB, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5-TCMB, eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak

(Ankara/10.00)

6- TÜİK, 2018 yılı kurumsal sektör hesaplarını, ekim ayı sektörel güven endekslerini ve ağustos ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalanacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi açılış törenine ve Ziraat Bankası Sumgayıt Şubesi'nin açılışına katılacak.

(Bakü)

2- Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları gerçekleştirilecek.

(Brüksel)

3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut)

4- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/09.00)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zorlu PSM'de gerçekleştirilen "Sosyal Fayda Zirvesi 2019" programına, Çorlu sporcu fabrikası açılışına katılacak, Tekirdağ Valiliği ve Süleymanpaşa Belediyesini ziyaret edecek. Bakan Kasapoğlu, AK Parti Tekirdağ Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak ve Tekirdağ Gençlik Merkezi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/09.30/Tekirdağ/14.30/15.45/16.15/16.30/18.15)

2- Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Rize/20.30)

3- TFF 1. Lig'de 9. haftanın ilk maçında Boluspor, Keçiörengücü'nü konuk edecek.

(Bolu/19.00)

4- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile deplasmanda karşılaşacak.

(Milano/21.45)

5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup'taki ilk maçında Porsuk Spor Salonu'nda Estonya'yı konuk edecek.

(Eskişehir/19.00)

6- Voleybolda Erkekler ve Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu grup aşaması kura çekimi Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak. Türkiye'yi kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank temsil edecek.

(Sofya/18.00)

7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftası Atlasglobal Yeşilyurt-VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/18.30)

8- TFF 2. Lig'de 10. haftanın ilk maçında Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ile Eyüpspor karşılaşacak.

(Sivas/13.00)

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