GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak Valiliğini ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına katılacak, alan incelemeleri yapacak, Şırnak Belediyesi ile AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şırnak Valiliğini ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısına katılacak, alan incelemeleri yapacak, Şırnak Belediyesi ile AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.

(Şırnak/11.15/17.00/Diyarbakır/17.30)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Valiliği ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edecek, il değerlendirme toplantılarına katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Samsun/10.30-18.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını, Kanuni Bulvarı Yolu Şantiyesini (Brifing), Trabzon- Maçka Yolu Şantiyesini ve Zigana Tüneli Şantiyesi'ni ziyaret edecek.

(Trabzon/10.00/15.30/16.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) İmza Töreni'ne, Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi Temel Atma Töreni'ne ve Sanayi Mektebi Açılış Programı'na katılacak. Bakan Varank ardından, Adıyamanlı Sanayicilerle İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Diyarbakır/09.45/11.30/Adıyaman/18.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" Prestij Kitabı'nın tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020, ikinci gün etkinlikleriyle devam edecek.

(Gaziantep/09.00-18.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hafızlık Proje Okulu Uygulama Camisi'nin temel atma törenine iştirak edecek, açılışını yapacağı Orhan Gazi Camisi'nde cuma namazını kıldırıp hutbe irat edecek. Erbaş, Adapazarı İmam Hatip Lisesi'nin temel atma törenine ve Hacı Zehra Yazaroğlu Camisi'nin açılışına da katılacak.

(Sakarya/10.30-16.00)

KÜLTÜR SANAT

1- "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında Kırşehir'deki mezarı başında anılacak.

(Kırşehir/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/13.30)

2- Süper Lig'de sezonun 3. hafta mücadelesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- TFF 1. Lig'de 3. haftanın açılış maçında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

(Adana/19.00)

4- Futbolda Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 2. hafta, Hekimoğlu Trabzon-Amed Sportif Faaliyetler maçıyla başlayacak.

(Trabzon/15.00)

5- Futbolda Misli.com 3. Lig'in 2. haftası, 1. Grup'ta Çankaya Futbol Kulübü- Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3. Grup'ta ise Karşıyaka- Esenler Erokspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Ankara/15.30/İzmir/16.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 5. haftanın ilk maçında PTT ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00)

7- CEV 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'na Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda devam edilecek.

(İzmir/09.00)

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Murat Kurum, Diyarbakır, Şırnak, Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2020 - Son Dakika

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