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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2021

24.09.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2021, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prens Adaları Felsefe ve Siyaset Sempozyumu'na, Balçova Belediyesince düzenlenen Üniversiteyi Kazanan 500 Öğrenciye Dizüstü Bilgisayar Dağıtım Töreni ile 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali Açılış Konseri'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prens Adaları Felsefe ve Siyaset Sempozyumu'na, Balçova Belediyesince düzenlenen Üniversiteyi Kazanan 500 Öğrenciye Dizüstü Bilgisayar Dağıtım Töreni ile 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali Açılış Konseri'ne katılacak.

(İstanbul/13.00/İzmir/19.00/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi Açılışı ile Sosyal Hizmet Şehri Proje Lansmanı'na iştirak edecek.

(İstanbul/17.00)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin 14. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 7. haftaya Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor- Gaziantep maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Antalya/16.00/Adana/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor- Manisa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Adanaspor, Gençlerbirliği- Beypiliç Boluspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/Erzurum/16.00/Ankara/19.00)

3- TFF 2. Lig'de 4. hafta mücadelesi Kırmızı Grup'ta yapılacak tek maçla başlayacak; TFF 3. Lig'de 4. hafta 1, 2 ve 3. Gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu başlayacak; Türk Telekom-TOFAŞ, Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Frutti Extra Bursaspor-Semt77 Yalovaspor ve Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/Gaziantep/15.30/Bursa/18.00/İstanbul/20.15)

5- Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nın finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlanacak.

7- Hentbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Kastamonu Belediyespor, Slovenya'nın Krim Mercator takımını konuk edecek.

(Kastamonu/17.00)

***

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Balçova, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2021 - Son Dakika


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