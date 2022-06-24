GÜNDEM ÖZETİ / 25 Haziran 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Haziran 2022

24.06.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 25 Haziran 2022

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir'de çalışan Türk işçilerle bir araya gelecek, 19. Akdeniz Oyunları'nın açılış törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir'de çalışan Türk işçilerle bir araya gelecek, 19. Akdeniz Oyunları'nın açılış törenine katılacak.

(Oran)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Valilik, Adalet Sarayı ve Belediyeye ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak ve Ağrı Barosunu ziyaret edecek.

(Ağrı/10.00-16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ünye OSB Bölgesi ve Fatsa OSB'de incelemelerde bulunacak, Valiliği, AK Parti Ordu İl Başkanlığını, Balmer Arı Ürünleri Ar-Ge Merkezini ve Çikolata Park'ı ziyaret edecek, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni ile Çamsan Ordu MDF3 Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ordu/11.15-18.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haydarpaşa Garı Arkeolojik ve Endüstriyel Parkı'nda inceleme ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00)

GÜNCEL

1???????- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Yeni Karaköy Camisi ve Meydan Camisi'nde düzenlenecek hafızlık icazet merasimlerine katılacak.

(Manisa/09.00/12.30/13.30)

SPOR

1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın resmi açılış töreni gerçekleştirilecek.

(Oran/21.00)

2- Modern Pentatlon 2022 Dünya Kupası Finali'nde kadınlarda ve erkeklerde final mücadeleleri yapılacak.

(Ankara/08.45/14.45)

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Habermetre 13 - 19 Haziran 2022 Şirketler Gündemi ile iş ve ekonomi dünyasından haftanın en önemli haberleri Habermetre 13 - 19 Haziran 2022 Şirketler Gündemi ile iş ve ekonomi dünyasından haftanın en önemli haberleri
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 25 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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