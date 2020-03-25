GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mart 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mart 2020

6 saat önce

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları ele almak üzere toplanacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 25 Mart 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları ele almak üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TCMB, mart ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, II. Dönem: Temmuz- Aralık, 2019 Elektrik ve Doğal Gaz Fiyat İstatistikleri bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, mart ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:02 Kaynak: AA

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