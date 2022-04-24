GÜNDEM ÖZETİ / 25 Nisan 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi 60. Yıl Dönümü Töreni ve Sempozyumu'na katılacak, ardından bazı temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'e gidecek.

(Ankara/14.00/Saraybosna)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın iftar programına katılacak.

(Ankara/19.43)

EKONOMİ FİNANS

1- ??Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mamak Belediyesi Hayvan Bakımevinde "Sahipsiz Hayvanların Kısırlaştırılması Seferberliği" etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00)

???????2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Dışişleri Bakanı Carlos Franca ile bir araya gelecek.

(Brasilia)

2- Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, beraberindeki heyetle AYM'nin 60'ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek, AYM hizmet binasında düzenlenecek "Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa'nın Yorumlanması" sempozyumu ile "Anayasa Tarihi Galerisi"nin açılışına katılacak.

(Ankara/09.30/14.00/14.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü anma törenleri kapsamında düzenlenecek 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılacak.

(Çanakkale/03.15-11.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta, Beşiktaş- Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor- Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Sivas/20.30)

3- Spor Toto 1. Lig'de 34. hafta mücadelesi Tuzlaspor- Adanaspor ve Yılport Samsunspor- Altınordu maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/14.30/Samsun/20.30)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Çankaya Üniversitesi- Fenerbahçe Safiport, Galatasaray-Nesibe Aydın eşleşmelerinde ikinci maçlar yapılacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonun belirleneceği 1-4'üncülük etabında VakıfBank- Türk Hava Yolları, Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet ikinci maçları oynanacak.

(İstanbul/15.00/20.30)

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