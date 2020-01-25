GÜNDEM ÖZETİ / 25 Ocak 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından gelişmeler takip ediliyor.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Trablus/Moskova/Ankara)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uzun Çarşı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi ve Hatay Arkeoloji Müzesi ile Valiliği ziyaret edecek.

(Hatay/15.45-19.00)

SPOR

1- Süper Lig'de 19. haftaya Hes Kablo Kayserispor- MKE Ankaragücü, Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/14.00/İstanbul/17.00/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 19. hafta Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Osmanlıspor-Keçiörengücü, Altay- İstanbulspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Giresun/14.00/Ankara/16.30/İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Bahçeşehir Koleji- Galatasaray Doğa Sigorta, Sigortam.net İTÜ Basket-TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor- Darüşşafaka Tekfen, Teksüt Bandırma-OGM Ormanspor müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.15/Bursa/17.30/Balıkesir/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta Büyükşehir Belediye Adana Basketbol- İzmit Belediyespor, Elazığ İl Özel İdare- Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor- Samsun Canik Belediyespor, BOTAŞ-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol müsabakalarıyla başlayacak.

(Adana/Elazığ/14.00/Ankara/14.00/16.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftası Fenerbahçe Opet- Beşiktaş derbisiyle başlayacak.

(İstanbul/16.00)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftası İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta- Arkas Spor, Arhavi Voleybol-Spor Toto, Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta, İnegöl Belediyespor- Ziraat Bankası müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/20.00/Artvin/14.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00)

7- TFF 2. Lig'de 20. hafta 1, TFF 3. Lig'de ise 20. hafta 6 müsabakayla başlayacak.

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