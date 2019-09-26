GÜNDEM ÖZETİ / 26 Eylül 2019

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şehitkamil Belediyesi Beykent Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nin açılış törenine katılacak, olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemede bulunacak, Yaz Spor Okulları kapanış törenine iştirak edecek, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında yapılacak basketbol müsabakasını izleyecek.

(Gaziantep/14.00/15.00/16.00/19.00)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı"nın kapanışına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Teknoloji Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Kapanış Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

3- TÜİK, 2018 yılı kültürel miras istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce düzenlenen "2019-2020 Akademik Yıl Açılış Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 25'i tutuklu, 1'i firari 49 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.00)

4- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 sanığın yargılanmasına, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

5- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehitkamil Belediyesi Beykent Spor Kompleksi'nin açılış törenine katılacak, Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında incelemelerde bulunacak. Yaz Spor Okulları'nın kapanış programına katılacak Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını izleyecek.

(Gaziantep/14.00/15.00/16.00/19.00)

2- Basketbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Gaziantep'te sahibini bulacak.

Geçen sezonun Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Şahinbey Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/19.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı 5 maçla sona erecek.

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Gençlerbirliği ise evinde Osmaniyespor ile karşı karşıya gelecek.

(Kırıkkale/13.00/Ankara/16.30)

4- Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı'nın katılımıyla Sirkeci'deki Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenecek.

(İstanbul/12.00)

5- Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın ilk yarı final maçında Polonya ile Slovenya karşı karşıya gelecek.

(Ljubljana/21.30)

6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu ilk maçında Bellona Kayseri Basketbol, Rusya temsilcisi Spartak Noginsk ile deplasmanda karşılaşacak.

(Noginsk/17.00)

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