GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2022

25.05.2022 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek, 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali Açılış Gecesi'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek, 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali Açılış Gecesi'ne katılacak.

(Ankara/17.00/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda düzenlenecek "Roman Hakları Zirvesi"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çayırova, Darıca ve İzmit ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, İzmit Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kocaeli/13.00-17.45)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'na ve Gençlik Buluşması'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Diyarbakır/09.30-18.00)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

KİT Komisyonunda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi'nin hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü açılış törenine katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Hacı Ergün Gündüz Camisi ve Mezarlıklar Müdürlüğü ile Ayancık İkisu Köprüsü açılış törenlerine iştirak edecek, esnafla bir araya gelecek.

(Amasya/10.00-10.45/Sinop/12.30-16.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beraberinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile TEKNOFEST Azerbaycan Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Azerbaycan-Türkiye Dostluk Merkezinin açılışına katılacak, Büyükelçiliği ziyaret edecek.

(Bakü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak, ardından haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- TÜİK, mayıs ayı ekonomik güven endeksi ile mart ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- "Davos Zirvesi" olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), İsviçre'nin Davos kasabasında sona erecek.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45)

2- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

3- 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na kata takım elemeleri ve kumite bireysel elemelerle devam edilecek.

(Gaziantep)

4- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Paris)

***

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2022 - Son Dakika


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