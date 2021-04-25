GÜNDEM ÖZETİ / 26 Nisan 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Nisan 2021

25.04.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Nisan 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli ile Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli ile Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi'ne katılacak.

(TBMM/14.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKPATENT tarafından gerçekleştirilecek "Dünya Fikri Mülkiyet Günü" etkinliğine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Boğaziçi Üniversitesi ile İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde yer alacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve 6 aylık yatırım eğilimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, nisan ayına ilişkin "sektörel güven endekslerini" duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davanın görülmesine Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde başlanacak.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselecek takımların belirleneceği Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabı maçları İzmir'de başlayacak, Edremit Belediyesi Altınoluk- Bolu Belediyespor ve Adam Voleybol-Sigorta Shop Kalecik Belediyespor maçları yapılacak.

(İzmir/13.00/17.00)

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Mustafa Şentop, Ermenistan, Savaş, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 26 Nisan 2021 - Son Dakika


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