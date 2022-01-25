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GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ocak 2022

25.01.2022 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ocak 2022

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ankara Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ankara Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.45)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Göçmenler ve Medya Çalıştayı"nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/12.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mamak ilçesinde yapımı tamamlanan Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu Açılışı'na katılacak.

(Ankara/13.00

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 11. maçında Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Umana Reyer takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'ndaki 4. maçında Bahçeşehir Koleji, İngiliz ekip London Lions'a konuk olacak.

(Londra/22.30)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda, Fenerbahçe Safiport, Polonya'nın Arka Gdynia takımını konuk edecek, Galatasaray deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Sopron/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasından ertelenen Hatayspor- Elazığ İl Özel İdare maçı yapılacak.

(Hatay/16.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 4. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Trentino Itas takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek final rövanşında Eczacıbaşı Dynavit, Rusya'nın Uralochka-NMTK takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasından ertelenen PTT-Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasından ertelenen Halkbank-Spor Toto maçları yapılacak.

(Ankara/18.00/15.00)

9- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele iki maçla tamamlanacak; Erkekler Türkiye Kupası A, B, C ve D Gruplarında ikişer maç yapılacak.

(Sivas/Tokat/İstanbul/Ordu)

10- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta teklerde çeyrek final müsabakaları tamamlanacak.

(Melbourne)

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Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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