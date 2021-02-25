GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2021

25.02.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2021, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer ve Gizem Gül Kürekçi ile MYK Üyesi Mehmet Soğancı'yı kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer ve Gizem Gül Kürekçi ile MYK Üyesi Mehmet Soğancı'yı kabul edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Ahi Evran-ı Veli Külliyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Kaman Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kırşehir/11.00-17.15)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunacak, Mithatpaşa Tünelleri şantiyesini ziyaret edecek, KGM ve Filyos Limanı brifingi alacak, Valilik, Belediye Başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretleri gerçekleştirecek, Kozlu ve Bülent Ecevit Köprülü kavşaklarında inceleme yapacak.

(Zonguldak/09.30-16.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, ocak ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'a resmi ziyarette bulunacak.

(Zagreb)

2- G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde çevrim içi toplantı yapacak.

(Roma)

3- AB ülkelerinin liderleri, güvenlik ve savunma konularında video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.

(Brüksel)

4- Ermenistan'da darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında, Erbakan Vakfı tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenecek programla anılacak.

(İstanbul/19.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/19.00)

SPOR

1- Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi İttifak Holding Konyaspor- Gaziantep, Gençlerbirliği- Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçlarıyla başlayacak.

(Konya/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kurası İsviçre'de çekilecek.

(Nyon/15.00)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-MYK Hentbol maçıyla başlayacak.

(Ankara/15.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Mehmet Soğancı, Gizem Gül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2021 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Köpekleri kaçırılan Lady Gaga, geri getirene 500 bin dolar ödül vaat etti Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü Libya'nın yeni başbakanından Türkiye açıklaması: Deniz yetki alanları anlaşması sorunsuz devam edecek Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı İşlerin iyi gitmediği Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Ozan Tufan takımı topladı! Birlik mesajı verildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Tam kapanma gibi bir durumu şu an düşünmüyoruz Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi
Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu         
23:59
Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi         
23:30
Ermenistan'da Rusya'nın yapamadığını ABD yaptı! Darbe girişimiyle ilgili net tavır Ermenistan'da Rusya'nın yapamadığını ABD yaptı! Darbe girişimiyle ilgili net tavır         
23:01
İki cani, ülkesini beğenmedikleri genci metrelerce yükseklikteki köprüden aşağı attı İki cani, ülkesini beğenmedikleri genci metrelerce yükseklikteki köprüden aşağı attı         
22:44
Semiha Peker'i katleden eski sevgiliden şoke eden sözler: Pişman değilim Semiha Peker'i katleden eski sevgiliden şoke eden sözler: Pişman değilim         
22:26
Denizli'de restoranda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Denizli'de restoranda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti         
21:45
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Öz kızını kurşuna yağmuruna tutarak katleden cani baba, mahkemede utanmadan kendisini savundu Öz kızını kurşuna yağmuruna tutarak katleden cani baba, mahkemede utanmadan kendisini savundu         
18:16
Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı         
15:53
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "İnadına Kanal İstanbul'u yapacağız" sözlerine yanıt         
14:01
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti         
13:39
Galatasaray'da Muslera depremi yaşanıyor! Menajeri yeni sözleşmeyi kabul etmedi Galatasaray'da Muslera depremi yaşanıyor! Menajeri yeni sözleşmeyi kabul etmedi         
12:14
Ağaca tırmanıp tabur komutanlığını gözetleyen terörist: Köpekten kaçıyordum Ağaca tırmanıp tabur komutanlığını gözetleyen terörist: Köpekten kaçıyordum         
11:52
Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu Tesadüfün bu kadarı! Hülya Avşar, kayıp kızı Helen'i bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu         
11:05
Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Soner Sarıkabadayı uzun saçlı halini paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
09:12
Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak Kar geri dönüyor! Mart ayının ilk haftası İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak         
08:39
Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı Makinesini ayarlarken çektiği fotoğrafı bilgisayarda yakınlaştırınca gözlerine inanamadı         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 00:26:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei