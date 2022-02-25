GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2022

25.02.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2022

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, protokol imza törenine ve amatör spor kulüplerine yardım programına katılacak, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, Gürsu Gençlik Merkezi ve Genç Ofis'in açılışını gerçekleştirecek.

(Bursa/12.00-17.30)

2- Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasına Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor- Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/Sivas/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor, Gençlerbirliği- Balıkesirspor, Manisa FK- Eyüpspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/19.00/Manisa/13.30)

4- TFF 3. Lig 3. Grup'ta 24. hafta, 2. Grup'ta 27. hafta mücadelesi birer maçla başlayacak.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası başlayacak, Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın, Fenerbahçe Safiport- Elazığ İl Özel İdare, Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Antalya 07 Basket maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/15.00/Kayseri/15.30/Bursa/16.00/Mersin/18.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasına Ziraat Bankkart- Halkbank, Galatasaray-Allpower Akü Cizre Belediyespor, Bingöl Solhanspor- Tokat Belediye Plevne, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/15.00/Bingöl/Bursa/16.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 17. haftası Beşiktaş-Spor Toto maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
Bükreş Dokuzlusu liderleri Varşova'da bir araya geldi Bükreş Dokuzlusu liderleri Varşova'da bir araya geldi ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı gösteri ST. PETERSBURG - Rusya'da savaş karşıtı gösteri

Spor Toto, Ukrayna, Bursa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2022 - Son Dakika


Son Dakika
23:56 Son Dakika: ABD; Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulanacağını açıkladı
23:52 Selçuk Bayraktar, Türk SiHA'larını kullanan Ukrayna ve Rusya savaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı
23:25 Abdullah Avcı, geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı: Hikaye böyle yazılır
23:15 Zorla alıkonulan kızı ve torunlarını almaya giden yaşlı çift, eski damatları tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
22:55 Yıldız golcü, Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş, yeni futbolcusunu buldu
22:34 Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor
22:26 Trabzonspor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Kayserispor'u yendi!
21:47 Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türklerin durumuyla ilgili açıklama yaptı: Tahliyelerine başladık
21:41 Rus tenisçi Rublev, maç sonunda "savaşa hayır" mesajı verdi!
21:28 Son Dakika: Avrupa Birliği, Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 00:04:49. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement