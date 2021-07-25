GÜNDEM ÖZETİ / 26 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parlamento heyeti ile birlikte Azerbaycan-Pakistan- Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.

(İstanbul/14.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Entstitüsü Müdürlüğünde öğrencilerle bir araya gelecek, Barbaros Ortaokulunu ve Mersin Valiliğini ziyaret edecek, Anadolu Masalları Ayşe Ecevit Masal Evi'nin açılışı ile Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na katılacak, Mersin Bilim Köyü, Doğa ve Fen Okulu ile AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Mersin/09.15-20.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Güneysu Belediyesini ziyaret edecek, Handüzü Yaylası yolunda incelemelerde bulunacak.

(Rize/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni, İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı, Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Londra Çevre Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Londra)

2- KKTC Başbakanı Ersan Saner, Kapalı Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında, Bakanlar Kurulu kararıyla askeri bölge olmaktan çıkarılan bölgede incelemelerde bulunacak.

(Gazimağusa)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili, Genel Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budagov ile görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Hükümetle memurlar arasındaki 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini yürüten yetkili konfederasyon Memur-Sen, konfederasyon genel merkezinde düzenlenecek basın toplantısıyla teklifini açıklayacak.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/04.00/15.30)

2- 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelelerine devam edilecek. Milli sporculardan tekvandoda Nur Tatar, judoda Bilal Çiloğlu, boksta Batuhan Çiftçi, yelkende Dilara Uralp, Onur Cavit Biriz, Ecem Güzel, yüzmede Viktoria Zeynep Güneş, Deniz Ertan ve Merve Tuncel mücadele edecek.

(Tokyo/03.00-15.30)

3- Süper Lig ekipleri Trabzonspor ile Kasımpaşa, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaşacak.

(Ankara/17.30)

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