GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını yapacak.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince resmi törenle karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa görüşmeye ve ortak basın toplantısına katılacak.

(Saraybosna)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bodrum Koordine Merkezi ile Yukarı Mazı, Gökbel, Bozalan, Türkevleri, Osmaniye mahallelerini ziyaret edecek, büyükşehir belediye başkanları toplantısına iştirak edecek.

(Muğla/09.30/16.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altınordu, F?atsa ve Ünye ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ordu/11.00/15.50)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ömer İleri, Mustafa Şen ve beraberindeki heyet, parti il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, selden etkilenen Güneysu ve Çayeli ilçelerini ziyaret edecek.

(Rize/11.00/14.00/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, ağustos ayı ekonomik güven endeksini, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda müsabakalar, çeşitli branşlarda yapılacak mücadelelerle sürecek. Judoda Ecem Taşın, Recep Çiftçi, masa tenisinde Merve Cansu Demir, okçulukta Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu, Fatma Danabaş, Öznur Cüre, Sevgi Yorulmaz, Yağmur Şengül, Zehra Özbey Torun, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Sadık Savaş, Vedat Aksoy, halterde Besra Duman, yüzmede Beytullah Eroğlu, Koral Berkin Kutlu, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı yarışmaya çıkacak. Golbol Erkek Milli Takımı, Belçika'yla, Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı da Kanada ile karşılaşacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/09.45/15.20/03.00)

2- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuralarının çekimi, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/13.00/14.30)

3- Süper Lig'in 3. haftası, Fraport TAV Antalyaspor- Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor- İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/20.30/Adana/21.45)

4- TFF 1. Lig'in 3. haftası, Tuzlaspor- Beypiliç Boluspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.30)

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