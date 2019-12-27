GÜNDEM ÖZETİ / 27 Aralık 2019 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek yerli otomobil tanıtım törenine katılacak.

(TBMM/09.30/Kocaeli/14.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Bilecik/19.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Şırnak/10.30/Van/15.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çankırı Çevre Yolu ile Korgun- Kurşunlu Yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, ziyaretler gerçekleştirecek.

(Çankırı/10.00-14.00)

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayii - Bursa Buluşması" etkinliği kapsamında sanayicilerle bir araya gelecek.

(Bursa/16.30)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- TÜİK, ekim ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus)

2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü

Vali Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak, Kara Harp Okulu Komutanlığınca "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlenecek.

Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde ilk karşılandığı Dikmen Keklikpınarı'nda tören yapılacak, Genelkurmay Kavşağı'ndan Ulus Atatürk Anıtı'na 27 Aralık kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00-15.00)

2- FETÖ davaları

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Örgütün iş adamları yapılanmasına yönelik faaliyet gösteren Florya I·s¸ Adamları Dernegˆine (FİADER) ilişkin 26 sanığın yargılandığı davaya İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/16.00)

3- Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 23 yaşındaki elektrik mühendisi Halit Ayar'ın öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan 2 sanığın yargılanmasına İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(İstanbul/10.00)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

5- Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı'nda anılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak 84. Büyük Atatürk Koşusu'nun startını verecek.

(Ankara/14.20)

2- Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- TFF 1. Lig'de 17. haftanın ilk maçında Adanaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

(Adana/19.00)

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