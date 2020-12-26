GÜNDEM ÖZETİ / 27 Aralık 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde karşılandığı Dikmen Keklikpınarı'nda tören düzenlenecek.

(Ankara/11.00/12.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 15. haftasına Gaziantep FK- Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir- Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.30/Malatya/Denizli/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 16. haftasında Menemenspor-Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor- Giresunspor, Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Ankaraspor-Yılport Samsunspor maçları yapılacak.

(İzmir/13.30/Manisa/Adana/16.00/Ankara/19.00)

3- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 7'nci ve 9'uncu haftalardan ertelenen birer maç yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası Frutti Extra Bursaspor- Galatasaray, HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Beşiktaş, Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor, Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ, Türk Telekom- Aliağa Petkimspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bursa/Afyonkarahisar/13.00/İzmir/15.15/İstanbul/17.30/Ankara/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftası, Beşiktaş HDI Sigorta-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Öznur Kablo maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/Hatay/15.30)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasından ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor maçı oynanacak.

(Bursa/14.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasından ertelenen Çan Gençlik Kalespor-Kuzeyboru ve Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş maçları yapılacak.

(Çanakkale/14.00/İstanbul/18.00)

8- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray'da sona erecek.

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