GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ekim 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ekim 2020

26.10.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ekim 2020, System.String[]

6 Nisan 19201-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.

6 Nisan 1920

1-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.

(TBMM/11.00 )

2- CHP, MHP ve HDP'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/13.30/10.45/12.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanacak, Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile bir araya gelecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Taşkent)

2- TBMM'den

Genel Kurulda, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapan Kanun Teklifi ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ve Sayıştay raporlarının görüşmeleri yapılacak.

(TBMM/15.00/10.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fotoğraflarla Tuz Gölü Habitatı Sergisi'nin açılışına katılacak, Sultanhanı Atatürk İlkokulu ile Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi alanını ziyaret edecek.

(Aksaray/12.00/13.00/14.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye- Danimarka 2. Dönem JETCO Toplantısı İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/16.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin çevre koruma harcama istatistikleri ile eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla oynayacakları maç öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunacak; takım, son çalışmasını stadın yanındaki antrenman sahasında yapacak. Basın toplantısı yayıncı kuruluşa açık olacak.

Paris Saint Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve takımdan bir futbolcu, Medipol Başakşehir maçına ilişkin Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda açıklamalarda bulunacak; Fransız ekip son çalışmasını statta yapacak. Toplantı ve antrenman yayıncı kuruluşa açık gerçekleştirilecek.

(İstanbul/18.45/19.15/19.45/20.30)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta A, B, C ve D gruplarında toplam 8 maçla başlayacak.

3- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Rusya ile karşılaşacak.

(Moskova/17.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Türk Telekom, İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımını konuk edecek; F Grubu'nda Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanya'nın Bilbao Basket takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.30/Bilbao/22.30)

5- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 5. haftasında D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla karşılaşacak.

(Nanterre/19.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Karayolları, Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank, Nilüfer Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta, Çan Gençlik Kalespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor ve PTT-Türk Havayolları maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/17.00/18.30/Bursa/Çanakkale/14.00/Ankara/16.00)

7- TED 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve milli sporcular Çağla Büyükakçay ile Pemra Özgen'in katılımıyla TED Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 2. haftasından ertelenen Spor Toto- Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi maçı yapılacak.

(Ankara/17.00)

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Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ekim 2020 - Son Dakika

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