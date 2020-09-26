GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2020

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 3. haftasına Çaykur Rizespor- Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor- MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş ve Galatasaray- Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/Sivas/Konya/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 3. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor, Ankaraspor- Adana Demirspor ve Altay- Eskişehirspor maçları yapılacak.

(Balıkesir/14.00/Ankara/16.30/İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası ertelenen 1 maç dışında tamamlanacak. Ligde HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ, Büyükçekmece Basketbol- Petkimspor ve Pınar Karşıyaka- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçları yapılacak.

(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/17.30/İzmir/20.00)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Halkbank- Arhavi Voleybol, Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne, Haliliye Belediyespor-Solhanspor ve İnegöl Belediyespor- Sorgun Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/15.30/İstanbul/14.00/Şanlıurfa/15.00/Bursa/16.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlayacak ve ligde ilk hafta maçlarının 4'ü oynanacak.

6- CEV 22 Yaş Altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda sona erecek.

(İzmir/09.00)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Rusya Grand Prix'si yapılacak.

(Sochi/14.10)

8- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı Katalonya Grand Prix'si yapılacak.

(Barselona/16.00)

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Doğu Akdeniz, Yunanistan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 23:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2020 - Son Dakika

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