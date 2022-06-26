GÜNDEM ÖZETİ / 27 Haziran 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Haziran 2022

26.06.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Haziran 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Ocakları İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu'na katılacak, partisinin MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Ocakları İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu'na katılacak, partisinin MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/10.00/Ankara/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan- Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Bakü)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.00)

3- Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi ikinci gününde devam edecek.?

(Münih)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kur'an Kursları açılışına katılacak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Camisi ile Eskişehir İl Müftülüğü Hizmet Binası ve Kur'an Kursu'nun temel atma törenlerine katılacak.

(Manisa/10.00/Eskişehir/17.30/19.00)

SPOR

1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

Kadın Milli Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Erkek Milli Hentbol Takımı, B Grubu'nda ilk maçında Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

(Oran/20.00/19.00)

2- Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/18.00)

3- Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/10.00)

4- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak.

5- 2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman mücadelesi başlayacak. Şampiyonanın ilk gününde İzlanda- Avustralya, Letonya- Hollanda, Meksika- Büyük Britanya karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00)

6- Yelkende 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başlayacak.

(Bodrum)

7- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo 1. tur mücadelesi başlayacak.

(Londra)

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 27 Haziran 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 27 Haziran 2022 - Son Dakika
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