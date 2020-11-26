GÜNDEM ÖZETİ / 27 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Kasım 2020

26.11.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Kasım 2020, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenecek Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenecek Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilikte İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, Dereli ve Doğankent'te dönüşüm projeleri ve afet konut alanlarında incelemelerde bulunacak.

(Giresun/11.00-15.15)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşikdüzü ve Yomra belediyelerini ziyaret edecek.

(Trabzon/15.30-19.00)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçeleri ile Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İzmit Kavşağı- Akyazı Hattı (6. kesim) Akyazı şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Sakarya/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, kasım ayı ekonomik güven endeksini, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini ve 2019 yılı tıbbi atık verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenecek Dünya Turizm Forumu'na katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- Süper Lig'de 10. hafta mücadelesi, MKE Ankaragücü- Trabzonspor maçıyla başlayacak.

(Ankara/19.30)

3- 2022 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu kasım ayı maçları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak.

Türkiye, gruptaki 3. maçında Hırvatistan ile karşılaşacak, Hollanda ile de İsveç mücadele edecek.

(İstanbul/19.00/16.00)

4- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Estonya ile karşılaşacak.

(Tallinn/19.00)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Valencia Basket takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

6- Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

(İstanbul/14.30)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftası, PTT- Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(Ankara/13.00)

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Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 27 Kasım 2020 - Son Dakika


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