GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mart 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İSTON AŞ Hadımköy Fabrikası ve Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası inşaatında inceleme yapacak, Kirazlı - Halkalı Metrosu inşaat alanında düzenlenecek törene katılacak.

(İstanbul/10.00/10.45/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı 50. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Emin Terece Camisi'ndeki Berat Kandili özel programına katılacak.

(Batman/19.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'da Norveç'le karşı karşıya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu maçı La Rosaleda Stadı'nda takip edecek.

(Malaga/20.00)

2- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne A, E, G ve H Gruplarında yapılacak maçlarla devam edilecek.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, Anadolu Efes- Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor, TOFAŞ-Empera Halı Gaziantep Basketbol ve Pınar Karşıyaka- Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Bursa/15.15/İzmir/17.30)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisi başlayacak; Fenerbahçe Öznur Kablo- Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor- Çankaya Üniversitesi eşleşmelerinde ilk maçlar yapılacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/16.30)

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