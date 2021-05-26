GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mayıs 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mayıs 2021

26.05.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mayıs 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 61. yılı dolayısıyla düzenlenecek "Görsellerle 27 Mayıs 1960 Darbesi Sergisi"ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 61. yılı dolayısıyla düzenlenecek "Görsellerle 27 Mayıs 1960 Darbesi Sergisi"ne katılacak.

(TBMM/11.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/17.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Senirce Yolu Küme Evleri'nde gül bahçesi çalışanlarıyla bir araya gelecek. Burdur'da muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşacak Kılıçdaroğlu, Burdur ve Gönen belediyeleri ile esnafı ziyaret edecek.

(Isparta/Burdur/06.15-14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde İl Başkanları toplantısına katılacak, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

2- TBMM'den

Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

Adalet Komisyonunda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00/11.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İnternational Transport Forum-Bakanlar Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(Ankara/12.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin bitkisel üretim birinci tahminini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'da temaslarda bulunacak.

(Berlin)

2- Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlığında iki ülke heyetleri istişarelerde bulunacak.

(Ankara)

3- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile Alanya'da oynayacağı hazırlık maçını izleyecek.

(Antalya/20.00)

2- Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, A Milli Futbol Takımı'nın kampında basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/11.30)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes'te, başantrenör Ergin Ataman ve sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic, basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Köln/12.30)

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde üçüncü maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.

(Rimini/19.00)

5- FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya ile karşılaşacak.

(İstanbul/16.00)

6- 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri Finlandiya'daki kura çekiminde belli olacak.

(Helsinki/17.00)

7- İstanbul'un fethinin kutlamaları kapsamında 9'uncusu düzenlenen uluslararası Fetih Kupası geleneksel okçuluk yarışmaları Okçular Vakfında başlayacak.

(İstanbul/08.00-17.30)

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Mustafa Şentop, Ankara, Milli, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mayıs 2021 - Son Dakika


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