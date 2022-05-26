GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mayıs 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mayıs 2022

26.05.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Mayıs 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 7. Beytülmakdis Kadın Öncüleri Forumu'na katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 7. Beytülmakdis Kadın Öncüleri Forumu'na katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi ile İstiklal Millet Kütüphanesi açılış törenlerine iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/11.30)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" programına katılacak.

(Ankara/15.15)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valilik tarafından düzenlenen "Fetih Yürüyüşü Programı"na katılacak, basın toplantısı düzenleyecek.

(Diyarbakır/05.15/10.00)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Doubletree by Hilton Otel'de CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na ilişkin basın toplantısı yapacak.

(Van/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının hazırladığı Azerbaycan Düşünce Tarihi Kitabı'nın lansmanına katılacak, Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiye ve Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov ile görüşecek.

(Azerbaycan/14.00-15.00-16.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Afrika Günü 59. Yıl Dönümü Kutlama Töreni'ne katılacak.

(Ankara/19.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, 2022 yılı bitkisel üretim birinci tahminini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- TOBB nisanda kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya- Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ortak basın toplantısı yapacak.

Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.00/16.30)

2- TEKNOFEST Azerbaycan, ikinci gününde devam edecek.?

(Bakü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Mayıs darbesinin 62. yılı dolayısıyla düzenlenecek "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor Programı"na katılacak.

(İstanbul/13.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacakları maçlara ilişkin basın toplantısı yapacak. Milliler, akşam saatlerinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

(İstanbul/15.00)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

3- 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na kumite takım elemeleri ve para karatede bronz madalya mücadeleleriyle devam edilecek.

(Gaziantep)

4- 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, Okçular Vakfı Tesisleri'nde sıralama atışlarıyla başlayacak.

(İstanbul)

5- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Paris)

***

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Kaynak: AA

Derya Yanık, İstanbul, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

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