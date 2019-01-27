Gündem Özeti / 27 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920
1- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, parti genel merkezinde MYK
ve PM toplantılarına katılacak.
(Ankara/10.00/15.00)
2- 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilecek.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"na katılacak.
(Antalya/10.00)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım toplantısına katılacak, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Tesis ve Hizmetlerinin Toplu Açılış törenlerine ve Antalya İl Başkanlığı teşkilat yemeğine iştirak edecek.
(Antalya/ 14.00/17.00/19.00 )
3- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Çamlıca
Gişeler'de İstanbul
İl Başkanı tarafından karşılandıktan sonra TBMM Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım
'ın ofisini ziyaret edecek. Partisinin il başkanlığını ziyaret edecek Bahçeli, akşam yemeğinde teşkilatıyla bir araya gelecek.
(İstanbul/14.15/14.30/15.45/18.00)
4- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin
, şehit ve gazi çocukları buluşması kahvaltı programına katılacak, AK Parti Keçiören
Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirecek.
(Ankara/10.30/14.00)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, "KADEM 4.İnovasyonda Kadın Ödül Töreni"ne katılacak.
(İstanbul/17.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Venezuela
'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro
taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD
'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.
(Caracas)
2- ABD Başkanı Donald Trump
'ın Suriye
'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.?
(Washington
)?
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?
(Halep/İdlib)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 19. haftaya Çaykur
Rizespor-Akhisarspor, Atiker Konyaspor- Antalyaspor
, Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor
maçlarıyla devam edilecek.
(Rize/13.30/Konya/16.00/Sivas/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta Giresunspor-Osmanlıspor, Altay-Afjet Afyonspor, Balıkesirspor
Baltok- Eskişehirspor
müsabakalarıyla sürüyor.
(Giresun/İzmir/16.00/Balıkesir/19.00)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftaya Anadolu Efes- Galatasaray
Doğa Sigorta
, Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol- Banvit
, Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/15.15/17.30/Afyonkarahisar/20.00)
4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta İstanbul Üniversitesi- Beşiktaş
, Galatasaray- Fenerbahçe
maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/16.00/17.30)
5- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya
Açık, Sırp Novak Djokovic
ile İspanyol Rafael Nadal
arasında oynanacak tek erkekler finaliyle sona erecek.
(Melbourne/11.30)
6- Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas- Türk Hava Yolları
, Fenerbahçe Opet- Eczacıbaşı
VitrA, Aydın
Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Halkbank- Çanakkale Belediyespor
, Nilüfer
Belediyespor-Karayolları karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/14.00/16.00/18.30/Aydın/15.00/Ankara/16.00/Bursa/17.30)
7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in ikinci yarısı 13. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.
8- TFF
2. Lig ve TFF 3. Lig'de 19. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
9- Almanya
ile Danimarka
'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası, Norveç
ile Danimarka arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.
(Herning/19.30)
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