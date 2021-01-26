GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ocak 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRMOB'u ziyaret edecek, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(Ankara/11.00/14.00)

2- AK Parti ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/12.00/10.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Balıkesir heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partilerinin Erzurum İl Kongresine katılacak. Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaretin ardından partisinin il başkanlığınca düzenlenen sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısına iştirak edecek.

(Erzurum12.00/15.45/16.15/18.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya ve ilçelerinde çeşitli temaslarda bulunacak.

(Sakarya/13.50/19.20)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2019 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilecek Dijital Türkiye Konferansına katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığında düzenlenecek "Dünya Gümrük Günü" etkinliğine katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin il bazında gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile bir araya gelecek. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek, Bakan Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un eşbaşkanlıkların da Türkiye-Hollanda (Wittenburg) Konferansının sekizinci toplantısı çevrimiçi gerçekleştirilecek.

(Ankara)

3- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 5'inci turu Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sürecek.

(Cenevre)

4- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantıları çevrim içi devam edecek.

(Davos)

5- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 TFF Süper Kupa mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45)

2- Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Mesut Özil için Faruk Ilgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek.

(İstanbul/15.00)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 20. hafta maçları yapılacak.

4- Misli.com 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci yarısı, 4. Grup'ta 18. hafta maçlarıyla başlayacak.

5- Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında pazar günü Trabzonspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/12.00)

6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki son maçında Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Bilbao Basket takımını konuk edecek; H Grubu'ndaki Darüşşafaka Tekfen de son maçında deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende takımıyla karşılaşacak.

(İzmir/20.30/Oostende/22.30)

7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasından ertelenen TOFAŞ-Aliağa Petkimspor maçı yapılacak.

(Bursa/19.00)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ, Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol, Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor ve Galatasaray-Samsun Canik Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Adana/14.00/Hatay/14.30/Ankara/15.30/İstanbul/16.30/17.00)

9- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek finalinde Galatasaray HDI Sigorta, Almanya'nın Dresdner takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

10- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. turunun Polonya'da düzenlenen A Grubu ikinci etap mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, ikinci maçında ev sahibi ülkenin Grupa Azoty Zaksa takımıyla karşılaşacak.

(Belchatow/22.30)

11- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. turunun Fransa'da düzenlenen B Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe Opet, ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Nantes/20.00)

12- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 11. haftadan ertelenen Ziraat Bankkart-Sorgun Belediyespor, 13. haftadan ertelenen Arkas Spor-Halkbank ve Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 16. haftadan ertelenen Solhanspor-Spor Toto, 17. haftadan ertelenen Haliliye Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta ve 19. haftadan ertelenen Tokat Belediye Plevne-Altekma maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/İzmir/13.00/Afyonkarahisar/Bingöl/Şanlıurfa/Tokat/15.00)

13- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10'uncu haftasından ertelenen 2 maç yapılacak.

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