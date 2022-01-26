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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ocak 2022

26.01.2022 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuşacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuşacak.

(Ankara/12.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kaya Palazzo Hotel Belek'te düzenlenecek Türkiye Özel Okullar Derneği Geleneksel Eğitim Sempozyumu'na katılacak.

(Antalya/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afganistan İnsani Yardım Treni Uğurlama Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-I'in tanıtımı amacıyla bankanın idare merkezinde düzenlenecek bilgilendirme toplantısında sunum yapacak.

(Ankara/10.30)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlıkta, 2021 yılında başlatılan AR-GE Projeleri İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 3 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

5- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.45)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyuncu Fatma Girik'in cenaze töreni ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu'ndaki Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul 12.30/Ankara 19.00)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya gelecek.

(Saint Petersburg/20.00)

2- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta teklerde yarı final müsabakaları yapılacak.

(Melbourne)

***

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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