GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2022 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Helalleşme Buluşması'na ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 11. ölüm yılı dolayısıyla Saadet Partisince düzenlenecek anma programına katılacak.

(İstanbul/10.00/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftaya, Altay- Gaziantep FK, GZT Giresunspor-Göztepe, Atakaş Hatayspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor ve Galatasaray- Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/Giresun/13.30/Hatay/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi sürecek; Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adanaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor, İstanbulspor-Kocaelispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor- MKE Ankaragücü maçları yapılacak.

(Balıkesir/13.30/İstanbul/13.30/19.00/Erzurum/16.00)

3- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 28. hafta karşılaşmaları 1 maç dışında tamamlanacak; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 24. hafta, 2. Grup'ta 27. hafta karşılaşmaları sona erecek.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun ikinci yarısı başlayacak ve 12. hafta karşılaşmaları oynanacak. A Grubu'ndaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş Vodafone karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/12.00)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla karşılaşacak.

(Belgrad/23.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, Galatasaray-Hatayspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 21. hafta başlayacak; Mert Grup Sigorta- Yeşilyurt, PTT-Karayolları, Galatasaray HDI Sigorta- Bolu Belediyespor, Sarıyer Belediyespor-VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet ve Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/16.30/İstanbul/14.00/16.00/Aydın/15.00/Aksaray/19.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasına, Yeni Kızıltepespor-Arkasspor maçıyla devam edilecek.

(Mardin/16.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 17. haftası 4 maçla tamamlanacak.

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