GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2022

26.02.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Helalleşme Buluşması'na ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 11. ölüm yılı dolayısıyla Saadet Partisince düzenlenecek anma programına katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Helalleşme Buluşması'na ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 11. ölüm yılı dolayısıyla Saadet Partisince düzenlenecek anma programına katılacak.

(İstanbul/10.00/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kiev/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 27. haftaya, Altay- Gaziantep FK, GZT Giresunspor-Göztepe, Atakaş Hatayspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor ve Galatasaray- Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

(İzmir/Giresun/13.30/Hatay/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi sürecek; Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adanaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor, İstanbulspor-Kocaelispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor- MKE Ankaragücü maçları yapılacak.

(Balıkesir/13.30/İstanbul/13.30/19.00/Erzurum/16.00)

3- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 28. hafta karşılaşmaları 1 maç dışında tamamlanacak; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 24. hafta, 2. Grup'ta 27. hafta karşılaşmaları sona erecek.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun ikinci yarısı başlayacak ve 12. hafta karşılaşmaları oynanacak. A Grubu'ndaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş Vodafone karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/12.00)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla karşılaşacak.

(Belgrad/23.00)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, Galatasaray-Hatayspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 21. hafta başlayacak; Mert Grup Sigorta- Yeşilyurt, PTT-Karayolları, Galatasaray HDI Sigorta- Bolu Belediyespor, Sarıyer Belediyespor-VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet ve Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/16.30/İstanbul/14.00/16.00/Aydın/15.00/Aksaray/19.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasına, Yeni Kızıltepespor-Arkasspor maçıyla devam edilecek.

(Mardin/16.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 17. haftası 4 maçla tamamlanacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İSTOÇ esnafıyla bir araya geldi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İSTOÇ esnafıyla bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Necmettin Erbakan, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2022 - Son Dakika


Son Dakika
00:03 ABD Başkanı Biden: Ya 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar
23:57 Stüdyoda Ukrayna-Rusya savaşı konuşuluyordu! Prof. Dr. İlter Turan'ın sözleri yayına damga vurdu
23:42 Eşi tarafından bıçaklanan kadının haklı isyanı!
23:33 Josef de Souza'nın yaptığı paylaşım sevenlerini üzdü! Deneyimli futbolcu dua istiyor
23:26 Putin, onu Nazi olmakla suçluyor ama gerçekler başka! Zelenski ailesi Yahudi soykırımın kurbanlarından, büyükbabası ailede sağ kalan tek kişi!
23:24 Rus savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını imha etti!
23:19 Ukraynalı kadından Rus askerine: Cebinize ayçiçeği koyun öldüğünüzde topraklarımızda çiçekler büyüsün
22:28 Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü bıraktığını açıkladı!
22:21 Aldatıldığını zanneden koca, eşini bıçaklayıp öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
21:50 Milli futbolcumuz Enes Ünal vurdu ve gol oldu! La Liga'da 13 kez fileleri doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 00:10:17. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 27 Şubat 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement