GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2020

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, JW Marriott Otel'de düzenlenecek "Pandemi Koşullarında Ekonomi Diplomasisi: Özbekistan ve Türkiye Tecrübesi" konulu programa katılacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, JW Marriott Otel'de düzenlenecek "Pandemi Koşullarında Ekonomi Diplomasisi: Özbekistan ve Türkiye Tecrübesi" konulu programa katılacak.

(Ankara/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile iş birliği protokolü imza töreni ve "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu"nun tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.15)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- TFF 3. Lig 3. Grup play-off finalinde Somaspor ile Pazarspor karşılaşacak.

(Antalya/21.00)

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 11:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2020 - Son Dakika
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