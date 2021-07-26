GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan- Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları İcra Toplantısı'na katılacak olan Şentop, daha sonra Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na iştirak edecek ve burada bir konuşma yapacak.

Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'in anıt mezarının yanı sıra Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek, çelenk koyacak.

(Bakü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.15)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay vadeli hazine bonosu ile 5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

2- TÜİK, 2020 yılı yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin faaliyetlerini durdurma ve Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alarak yaptığı darbe girişimi sonrasındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/04.00/15.30)

2- Japonya'da devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporculardan tekvandoda Nafia Kuş, badmintonda Neslihan Yiğit, judoda Vedat Albayrak, okçulukta Yasemin Ecem Anagöz, boksta Busenaz Sürmeneli, halterde Nuray Levent, yelkende Ecem Güzel ve Alican Kaynar, yüzmede Defne Taçyıldız, Berkay Ömer Öğretir ve Yiğit Aslan mücadele edecek.

(Tokyo/04.00-15.30)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/10.25)

4- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda 68 kiloda bronz madalya kazanan Hakan Reçber yurda dönecek; milli sporcuya Esenboğa Havalimanı'nda karşılama töreni yapılacak.

(Ankara/11.00)

5- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında Holanda'nın PSV takımıyla çarşamba günü yapacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Sarı-kırmızılı takım maç öncesi son antrenmanını da tesislerde yapacak.

(İstanbul/17.00/17.30)

6- PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt ve takımından bir futbolcu, Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda yapacakları maça ilişkin, karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Hollanda ekibi son çalışmasını da statta yapacak.

(İstanbul/18.30/19.00)

7- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesi 4 maçla başlayacak.

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