GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2022

27.07.2022 00:03
GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi Temel Atma Töreni, Çamlıdere Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri Beyler Mahallesi 55 Konut Açılış Töreni'ne katılacak, Şeyh Ali Semerkandi Külliyesi ve Türbesi,...

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi Temel Atma Töreni, Çamlıdere Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri Beyler Mahallesi 55 Konut Açılış Töreni'ne katılacak, Şeyh Ali Semerkandi Külliyesi ve Türbesi, Soba Müzesi, Çamlıdere AK Parti İlçe Başkanlığı ve Çamlıdere Belediyesi ile esnafı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00-19.30)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi'nde tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinin açılışına katılacak.

(İstanbul/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kale 65. Yıl Seramik Bayramı ve Granit Slab Fabrikası Temel Atma Töreni, Ezine Millet Bahçesi Açılışı ve Araç Teslim Töreni'ne katılacak, Ezine OSB ve Küçük Sanayi Sitesini ziyaret edecek.

(Çanakkale/11.00-14.30)

2- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında "Carmen" operasını izleyecek.

(İstanbul/21.00)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu rövanşında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını Ülker Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunun rövanşında perşembe günü deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, Netanya Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını da statta yapacak.

Maccabi Netanya Teknik Direktörü Benni Lam, basın toplantısında Medipol Başakşehir maçına ilişkin soruları cevaplayacak.

(Netanya/18.15/19.00/19.15)

3- Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve takımdan bir futbolcu UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun rövanşında Belarus temsilcisi BATE Borisov ile perşembe günü yapacakları maça ilişkin Kayacık Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını da tesislerde gerçekleştirecek.

(Konya/17.30/18.00)

4- Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi BATE Borisov, perşembe günkü maç öncesi son çalışmasını Kayacık Tesisleri'nde yapacak. Takımın teknik direktörü Aleksandr Mikhailov ve bir futbolcu, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Konya/11.00/19.00)

5- Yeni sezon öncesi Avusturya'da kamp yapan Galatasaray, hazırlık maçında İtalya ekibi Salernitana ile karşı karşıya gelecek.

(Innsbruck/20.00)

6- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Yaz Semineri Açılış Töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

7- MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin cuma günü karşı karşıya geleceği 55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası mücadelesi öncesinde düzenlenecek basın toplantısında teknik direktörler Mustafa Dalcı ve Metin Diyadin soruları cevaplayacak.

(Ankara/13.15)

8- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun temmuz ayı olağan toplantısı Nef Stadı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30)

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2022 - Son Dakika
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