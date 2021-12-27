GÜNDEM ÖZETİ / 28 Aralık 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, Nikolla onuruna akşam yemeği verecek. Şentop, 2021 Yılı TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(TBMM/11.00/11.15/Ankara/19.30/13.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile partisinin genel merkezinde görüşecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İTOB OSB Mesleki Teknik Eğitim Lisesi ve MESEM Temel Atma Töreni ile Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu METEM Açılışı'na katılacak, Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Valiliği ziyaret edecek.

(İzmir/10.00-16.00)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna-Hersek'te Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret edecek. Kosova'da Savunma Bakanı Armend Mehaj ile bir araya gelecek olan Akar, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edilecek, Başbakan Albin Kurti ile görüşecek.

(Saraybosna/Priştine)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Müşterek Konsey Toplantısı, TOBB İkiz Kuleler'de yapılacak.

(Ankara/14.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nda, 2021 yılında amatör spor kulüplerine yapılan nakdi yardım miktarını açıklayacak.

(İstanbul/13.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turunda, Kasımpaşa-Kocaelispor, Galatasaray-Altaş Denizlispor, Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor, Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor, Trabzonspor- Beypiliç Boluspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/21.00/Hatay/15.00/Antalya/17.00/Trabzon/18.30)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, Hatayspor-UMF Yapı İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın- Fenerbahçe Safiport ve BOTAŞ- Bellona Kayseri Basketbol maçları yapılacak.

(Hatay/16.00/Ankara/17.00/18.00)

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