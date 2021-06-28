GÜNDEM / 28 Haziran 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. Gölbaşı'ndaki törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da iştirak edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu 6. Toplantısı'na katılacak, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelecek.

(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çeltik, Yunak ve Akşehir ilçelerinde incelemeler ve ziyaretlerde bulunacak.

(Konya/10.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükşehir Belediyesini, Milas, Menteşe ve Marmaris esnafını ziyaret edecek.

(Muğla/11.30-16.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Milli Savunma Komisyonunda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'teki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan orman personeli Görkem Hasdemir'in Köyceğiz'deki cenaze törenine katılacak.

(Muğla/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Genç Ofis açılış törenine katılacak, gençler ve sporcularla buluşacak, Yalnızçam Kayak Tesisleri'nde incelemede bulunacak, Göle ilçesinde Belediye Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek.

(Ardahan/12.00-17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turuna Hırvatistan- İspanya ve Fransa- İsviçre maçlarıyla devam edilecek.

(Kopenhag/19.00/Bükreş/22.00) (Fotoğraflı)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo birinci tur maçları başlayacak.

(Londra)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin ilk yerli aşısı TURKOVAC ile bilimsel bilgi teknolojiye dönüştürüldü

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Prof. Dr. Erhan Akdoğan, bilimsel bilginin üretilmesi ve bunun teknolojiye dönüşmesinin çok önemli olduğunu, dolayısıyla artık Kovid-19 özelinde bunun teknolojiye çevrilmesi gerektiğini belirterek "Yani biz bir teknolojiye ulaşmış durumdayız. Bu müjdeyi milletimize vermekten hem mutluluk hem de gurur duyuyorum." dedi.

(Hatice Şenses/İstanbul)

2- Yatırımcıların yeni kör noktası: Fed'in değişen enflasyon toleransı

Fed'in haziran ayı toplantısı sonrası yapılan sözle yönlendirmelerin aynı tona sahip olmaması Fed yetkilileri arasında ayrışmayı belirgin bir şekilde ortaya koyarken, yatırımcıların enflasyonda hedeften sapma konusunda ne kadar esnek davranılacağını anlamakta zorlanmasıyla oluşan volatilitenin bir müddet daha gündemde kalması bekleniyor

Bu noktada ekonomistler, Fed'in geçen yılın ağustos ayında değişikliğe gittiği ve istihdamı odaklayarak "ortalama" yüzde 2 enflasyon hedefini duyurduğu para politikası stratejisi kapsamında bankanın ilk sınavıyla karşı karşıya olduğunu vurguluyor

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölüm Müdürü Orkun Gödek:

"Gelecek 3 ay içerisinde Fed toplantılarının tamamı, makro verilerdeki düzelme ve enflasyondaki eğilimin yükseliş şeklinde devam etmesi halinde 'canlı ve potansiyel faiz tartışması riski' barındırması olarak değerlendirilebilir"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Adli vakaların bilirkişi üssü Adli Tıp Kurumu, kapılarını AA'ya açtı

AA ekibi, kurulduğu ilk günden beri adalete hizmet eden ve her yıl binlerce dosyanın incelendiği Adli Tıp Kurumu laboratuvarlarını görüntüleyerek gelişmiş teknolojilerin ışığında yapılan çalışmalara şahitlik etti

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul)

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