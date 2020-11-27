GÜNDEM ÖZETİ / 28 Kasım 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Kasım 2020

27.11.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Kasım 2020, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu 1. Etap açılış törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayrabolu- Tekirdağ Yolu 1. Etap açılış törenine katılacak.

(Tekirdağ/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana esnaf buluşmasına, Çukurova Belediyesi toplu açılış ve temel atma, CHP'ye katılan yeni üyelere rozet takma törenlerine iştirak edecek.

(Adana/12.00/14.00/16.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

(Samsun/11.15-15.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek. Toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi, TCDD Kombine Taşımacılık Aktarma İstasyonu ve Asyaport Limanı'nı ziyaret edecek, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu 1. Etap açılışına katılacak.

(Tekirdağ/09.00-15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü Cemil Taşçıoğlu anısına Global Spor Kulübünde düzenlenen "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası"nın ödül törenine katılacak.

(İstanbul/13.00)

2- Süper Lig'in 10. haftasına Gaziantep FK- Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.30/İstanbul/16.00/Rize/19.00)

3- TFF 1. Lig'in 11. haftası Bereket Sigorta Ümraniyespor-Menemenspor, İstanbulspor- Giresunspor, Akhisarspor- Ankaraspor ve Altay- Bursaspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/16.00/Manisa/16.00/İzmir/19.00)

4- Misli.com 3. Lig'in 11. haftasında, 1, 2 ve 3. gruplarda maçlar yapılacak.

5- Piyalepaşaspor, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nin tek maçlık ön eleme turunda Almanya'nın Hohenstein-Ernstthal takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Hohenstein-Ernstthal/18.15)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Birevim Elazığ İl Özel İdare-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, OGM Ormanspor-BOTAŞ, Bellona Kayseri Basketbol-Samsun Canik Belediyespor, Nesibe Aydın- Çankaya Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.

(Elazığ/14.00/Ankara/15.00/Kayseri/16.00/Ankara/17.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Solhanspor- Halkbank, Altekma-Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart- Arkas Spor, Sorgun Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Bingöl/İzmir/Ankara/15.00/Yozgat/16.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında 4 maç yapılacak.

***

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Mustafa Şentop, Hayrabolu, Tekirdağ, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 28 Kasım 2020 - Son Dakika


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