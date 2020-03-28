GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mart 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Mart 2020
6 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
6 Nisan 1920
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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