GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ocak 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ocak 2021

27.01.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ocak 2021, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde bir araya gelecek(Ankara/10.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde bir araya gelecek

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

Dijital Mecralar Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sunum yapacak.

(TBMM/11.00)

Milli Savunma Komisyonunda, TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

2- CHP Ekonomi Masası Heyeti, Kırıkkale Kültür Merkezi'nde muhtarlar, üreticiler, çiftçiler, oda başkanları, sendika ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek, esnaf ve sanayi sitesi ziyaretinde bulunacak.

(Kırıkkale/10.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ni ziyaret edecek, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/16.30)

2- TÜİK, ocak ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi ile Aralık 2020 dönemi Hizmet Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 5'inci turu, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sürecek.

(Cenevre)

2- Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantıları, çevrim içi devam edecek.

(Davos)

3- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Dakar)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan, milletvekili ve belediye başkanından oluşan Sivas heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımıyla karşılaşacak.

(Moskova/20.00)

3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu'nun İstanbul'daki organizasyonunda Beşiktaş, Romanya'nın CSU Sibiu takımıyla; Bulgaristan'dan Balkan Basket, Rumen ekip CSM Oradea ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00/15.00)

4- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. turunun Polonya'da düzenlenen A Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeden PGE Skra'ya konuk olacak.

(Belchatow/20.00)

5- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. turunun Fransa'da düzenlenen B Grubu 2. etap mücadelesinde Fenerbahçe Opet, üçüncü ve son maçında İtalya'nın Carraro Imoco Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Nantes/22.30)

6- Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nda kulüple ilgili bir sponsorluğun tanıtım toplantısına katılacak.

(İzmir/14.30)

7- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 16'ncı, 2 ve 3. Gruplarda 18'inci hafta maçlarıyla sezonun 2. devresi başlayacak.

8- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda grup mücadelesi, Adana'daki B Grubu'nda 2 ve Tokat'taki D Grubu'da tek maçla başlayacak.

9- 2023 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kurası İsviçre'de çekilecek. Ümit Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki rakipleri belli olacak.

(Nyon/14.30)

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ocak 2021 - Son Dakika


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