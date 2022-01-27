Üye Girişi
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ocak 2022 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ocak 2022

27.01.2022 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ocak 2022

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla bir araya gelecek, partisinin il başkanlığında ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla istişare toplantısı düzenleyecek, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla bir araya gelecek, partisinin il başkanlığında ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla istişare toplantısı düzenleyecek, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

Kurtulmuş, SGK Köprülü Kavşak Açılış Töreni'ne katılacak, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek, STK ve iş dünyası temsilcileriyle görüşecek.

(Sakarya/10.00-19: 00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ile Bülent Kuşoğlu, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, valilik ziyaretinde bulunacak, sektör toplantısı ve Orman Bölge Müdürlüğü açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Sinop/10.00-15.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini, 2021 Aralık ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksini, 2021 Kasım ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka ziyareti kapsamında mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Kolombo/10.15)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ve Yahya Çavuş Erkek Kur'an Kursu'nu ziyaret edecek, ADRM ve Gençlik Merkezi ile 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii açılışına katılacak.

(Çanakkale/10.30-14.15)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası Galatasaray HDI Sigorta- Sorgun Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00)

2- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta teklerde yarı final müsabakaları tamamlanacak.

(Melbourne)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Nisan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ocak 2022 - Son Dakika


Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu!         
23:55
Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek         
23:37
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahmini 2 katına çıkardı: 23,2 olarak bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
23:54 Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu!
23:49 Kayıp kızını arayan anne: O beni bırakmaz, zorla götürdüler
23:43 Katar, Türkiye ve Taliban, Kabil Havalimanı'nın işletilmesinde anlaştı
23:36 Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek
23:30 3 çocuk sahibi evli çift, kullandıkların traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
23:18 Ünlü yorumcudan Fatih Terim'e ortalığı karıştıracak suçlama: Arkasında o yoksa adam değilim
22:32 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de yeni hoca resmen açıklandı! Herkes onu çok yakından tanıyor
22:23 Galatasaray'ın yıldızı Mohamed uzun yıllar hapis yatabilir
22:13 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler sonra da silahla vurdular
21:47 Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için geliyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 00:05:29. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 28 Ocak 2022 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement