GÜNDEM ÖZETİ / 28 Temmuz 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii'nin açılış törenlerine katılacak.

(Trabzon/16.30)

2-TBMM'den

TBMM Genel Kurulunda, sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

İYİ Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/09.45)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, 2019 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenecek " Asya'da Bölgesel İşbirliğini Teşvik Amacına Yönelik Olarak Pandeminin Etkilerinden İstifade Edilmesi" başlıklı çevrimiçi etkinliğe katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, "9. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni" düzenleyecek.

(Ankara/19.00)

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

(İstanbul/12.30)

2- TFF 1. Lig'e yükselecek 3. ve son ekibi belirleyecek TFF 2. Lig play-off finalinde Tuzlaspor ile Manisa FK, Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

(Antalya/21.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile takım kaptanlarının katılımıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/16.00)

4- Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig'de yeni sezon öncesi değişime gidilen yabancı oyuncu kuralı ve yayın geliri konularının gündeme getirileceği bir toplantı yapacak.

(İstanbul/14.00)

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