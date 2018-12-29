Son Dakika Haberleri: Gündem Özeti / 29 Aralık 2018

Gündem Özeti / 29 Aralık 2018

55 dakika önce

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il değerlendirme toplantısına katılacak, kentsel dönüşüm alanları saha incelemesinde bulunacak.

Gündem Özeti / 29 Aralık 2018, System.String[]
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il değerlendirme toplantısına katılacak, kentsel dönüşüm alanları saha incelemesinde bulunacak.

(Rize/09.00/10.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bakanlık Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Gaziantep Valiliğini ziyaret edecek, GAZİRAY şantiyesi ve yol güzergahında, Gaziantep- Nizip yolunda incelemeler yapacak.

(Gaziantep/ 10.00 -14.45)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'da Suriye konusunda temaslarda bulunacak.

(Moskova)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?

(Halep/İdlib)

4- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Ankara)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftaya Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ, Türk Telekom- Galatasaray, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol- Banvit maçlarıyla devam edilecek

(İstanbul/13.00/Ankara/15.15/Sakarya/17.30)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum, Fenerbahçe- Bellona Kayseri Basketbol, İzmit Belediyespor- Çukurova Basketbol, BOTAŞ-Galatasaray müsabakalarıyla başlayacak.

(Mersin/14.00/İstanbul/15.30/Kocaeli/17.00/Ankara/18.30)

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:02 Kaynak: AA

Ankara, Murat Kurum, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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