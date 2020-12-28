GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2020

28.12.2020 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2020, System.String[]

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Birleşik Krallık Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 8. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Soçi)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Muğla Bodrum İçmeler, Kızılağaç, Çiftlik Yalı, Torba Mahalleleri Kanalizasyon Hatları ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi Temel Atma Töreni"ne katılacak.

(Muğla/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Öğretim Derneği arasında, Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü imzalanacak.

(Ankara/12.00)

2- Süper Lig'in 15. haftasında dün yoğun yağış nedeniyle ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, aynı stat ve saatte oynanacak.

(Antalya/19.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, 8. hafta erteleme ve bu turdaki son maçında deplasmanda Yunanistan'ın Promitheas takımıyla karşılaşacak.

(Patras/18.00)

5- Misli.com 3. Lig'de 16. hafta 3. Grup'ta yapılacak tek maçla başlayacak; 1. Grup'ta 10. haftadan ertelenen 1 maç yapılacak.

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasından ertelenen tek maç yapılacak; Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasından 1 maçın yanı sıra 8. haftadan ertelenen tek karşılaşma oynanacak.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Erkek, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2020 - Son Dakika


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