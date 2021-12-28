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GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2021

28.12.2021 23:58
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Aralık 2021

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pirinkayalar Tüneli'nin açılış törenine katılacak, Mevlana ve Telsizler kavşaklarında incelemede bulunacak, ziyaretler gerçekleştirecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pirinkayalar Tüneli'nin açılış törenine katılacak, Mevlana ve Telsizler kavşaklarında incelemede bulunacak, ziyaretler gerçekleştirecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Erzurum/13.30-18.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Para ve Kur Politikası'nı açıklayacak

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'nın TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi dolayısıyla Merinos Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

(Bursa/13.30)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turuna Aytemiz Alanyaspor- Mardin 1969, VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor, Fenerbahçe-Afjet Afyonspor, Adana Demirspor- Ankaraspor, Göztepe-Yılport Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.00/İstanbul/15.00/21.00/Adana/17.00/İzmir/18.30)

2- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A ve B Gruplarında 3. hafta maçları yapılacak.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasından ertelenen HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Darüşşafaka maçı oynanacak.

(Afyonkarahisar/19.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Çankaya Üniversitesi- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Antalya 07 Basketbol-OGM Ormanspor, Galatasaray- Elazığ İl Özel İdare, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- Beşiktaş HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/Antalya/15.00/İstanbul/17.00/Mersin/18.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından ertelenen Antalya Anadoluspor- Kastamonu Belediyespor maçı yapılacak.

(Antalya/15.00)

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YORUMLAR
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Adil Karaismailoğlu, AK Parti, Antalya, mevlana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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